CAI Trivero, Andrea Ronzani è il nuovo presidente

Cambio della guardia al CAI Trivero: Andrea Ronzani è la nuova guida del Club Alpino Italiano di Trivero e raccoglie il testimone da Massimo Biasetti dopo 6 anni e due mandati di fila. La decisione è giunta nel corso dell’assemblea dei soci di venerdì scorso, dove si sono tenute le votazioni per l’elezione del nuovo presidente, affiancato da un rinnovato consiglio direttivo.

Assieme a Ronzani è stata designata una nuova assemblea formata dai consiglieri Roberto Barna, Giancarlo Bruera, Silvano Donà, Nicoletta Fila Robattino, Mario Lora Lamia, Daniele Marchiori, Luca Mombello, Umberto Moresco, Giulio Nicola, Roberto Pigato, Gianni Regis Milano, Stefano Strona, Giovanni Trabaldo e lo stesso Biasetti, oltre ai due delegati Stefano Strona e Maria Orcurto.

Queste le prime parole del neopresidente: “Sono onorato, confido nell’aiuto e nel supporto di tutto il gruppo per portare avanti e far crescere la nostra associazione. Nel corso dell’anno, il CAI Trivero svolge diverse attività che richiedono presenza e impegno. Da qui la volontà di mantenerle vive. Come: la pulizia dei sentieri che abbiamo in gestione, eventi da organizzare, escursioni e gite da programmare, la gestione della palestra di arrampicata, la tradizionale festa dell’Alpe Artignaga che richiama molte presenze, il Gruppo Alpinistico Scolastico con circa 90 ragazzi iscritti. Per tutto questo già molti di noi prestano il loro servizio ma non basta: abbiamo bisogno dei soci. Anche solo uno può essere di grande aiuto e fare la differenza per mantenere viva ed efficiente la nostra associazione”.