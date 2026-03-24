Giornata della Gentilezza: a Mottalciata il benvenuto ufficiale ai bimbi del 2025 FOTO

Grande partecipazione e un clima di profonda emozione a Mottalciata in occasione della Giornata della Gentilezza ai Nuovi Nati, promossa dall’associazione Costruiamo Gentilezza, alla quale il Comune ha aderito con convinzione.

La cerimonia, svoltasi nel pomeriggio di giovedì 19 marzo nel piazzale della Scuola dell’Infanzia, ha richiamato numerose famiglie, insegnanti, bambini e cittadini, confermando l’attenzione e il coinvolgimento della comunità.

Al centro dell’iniziativa gli otto bambini nati nel 2025, due bambine e sei bambini, ai quali è stato rivolto un caloroso benvenuto ufficiale nella comunità di Mottalciata. A ciascuno è stato consegnato un attestato di benvenuto e una chiave simbolica della gentilezza, realizzata dai bambini della scuola dell’infanzia: un gesto semplice ma denso di significato, pensato per sottolineare come ogni nuova nascita rappresenti un valore per l’intero paese.

Particolarmente toccante il momento della lettura, da parte degli alunni della scuola primaria, di alcuni brani dedicati alla gentilezza. Al termine è stata inaugurata la panchina viola, simbolo di accoglienza, inclusione e rispetto, sulla quale è riportata l’ultima frase del libro letto dai bambini.

L’iniziativa si inserisce nel progetto nazionale delle panchine viola della gentilezza, nato nel 2019 nel Comune di Quincinetto e oggi diffuso in tutta Italia come segno concreto per promuovere valori fondamentali all’interno delle comunità.

"Accogliere i nuovi nati – sottolinea l’Amministrazione comunale – significa investire nel futuro della nostra comunità. Con piccoli gesti simbolici vogliamo trasmettere un messaggio importante: la gentilezza è un valore da coltivare insieme ogni giorno".

Una giornata semplice ma significativa, capace di unire generazioni diverse nel segno della partecipazione e della condivisione, lasciando una traccia concreta e duratura nella vita del paese.