Addio a Piero Zorio, appassionato micologo e tra i fondatori del Gruppo Micologico Biellese

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 19 marzo, all'età di 91 anni è mancato all’affetto dei suoi cari Piero Zorio, conosciuto da molti per la sua grande passione per i funghi.

Fu tra i fondatori del Gruppo Micologico Biellese, nato 32 anni fa, di cui ha ricoperto per anni la carica di presidente. Dopo un periodo di chiusura, alla ripresa delle attività era stato nominato presidente onorario.

Piero lascia la moglie Mariuccia e i figli Ruggero, Annamaria ed Ermanno.

I funerali, affidati all'impresa funebre Papale, si terranno sabato 21 marzo, alle ore 15, nell’oratorio di San Giuseppe, nella “sua” frazione Casale di Sagliano, dove abitava.