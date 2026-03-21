ASD Cervo Valley MTB, una Challenge di Strava per festeggiare il 1° anno di attività

Una Challenge di Strava per festeggiare il primo anno di attività. È l’iniziativa messa in campo dall’ASD Cervo Valley MTB, in programma domani, domenica 22 marzo, nella zona di San Francesco, tra i comuni di Pettinengo e Ronco Biellese, che diventerà teatro di una sfida epica. Sei le categorie in gara, con premiazioni ai primi 3 di ogni raggruppamento. L’orario della gara sarà dalle 10 alle 15 e si disputerà con qualsiasi condizione meteo. Per informazioni: 366.4147887.
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