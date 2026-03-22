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CRONACA | 22 marzo 2026, 10:00

Raffica di incidenti stradali nel Biellese, ci sono anche dei feriti

Sinistri a Cossato, Andorno Micca, Viverone, Occhieppo Inferiore e Gaglianico.

Raffica di incidenti stradali nel Biellese, ci sono anche dei feriti (foto di repertorio)

Raffica di incidenti stradali nel Biellese, ci sono anche dei feriti (foto di repertorio)

Raffica di incidenti stradali nella giornata di ieri, 21 marzo, nella provincia di Biella. Al mattino, a Cossato, stando alle prime ricostruzioni, un ciclista sarebbe stato investito da un mezzo. La dinamica è in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale. 

Nel pomeriggio, scontro tra due auto senza feriti nel comune di Andorno Micca mentre a Viverone un motociclista avrebbe riportato ferite da codice giallo in una caduta. Presenti 118 e Polizia Stradale. Poco dopo, a Occhieppo Inferiore, altro sinistro con conducenti assistiti dai sanitari. 

Infine, questa mattina, a Gaglianico, un’auto avrebbe colpito altri tre veicoli in sosta per cause al vaglio delle forze dell’ordine. Anche in questo caso, le persone a bordo sono state soccorse dal personale medico. I Carabinieri, invece, si sono occupati della viabilità e della raccolta dei rilievi.

g. c.

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