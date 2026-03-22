Raffica di incidenti stradali nel Biellese, ci sono anche dei feriti

Raffica di incidenti stradali nella giornata di ieri, 21 marzo, nella provincia di Biella. Al mattino, a Cossato, stando alle prime ricostruzioni, un ciclista sarebbe stato investito da un mezzo. La dinamica è in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale.

Nel pomeriggio, scontro tra due auto senza feriti nel comune di Andorno Micca mentre a Viverone un motociclista avrebbe riportato ferite da codice giallo in una caduta. Presenti 118 e Polizia Stradale. Poco dopo, a Occhieppo Inferiore, altro sinistro con conducenti assistiti dai sanitari.

Infine, questa mattina, a Gaglianico, un’auto avrebbe colpito altri tre veicoli in sosta per cause al vaglio delle forze dell’ordine. Anche in questo caso, le persone a bordo sono state soccorse dal personale medico. I Carabinieri, invece, si sono occupati della viabilità e della raccolta dei rilievi.