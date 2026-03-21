Monticchio, sci alpinismo e paesaggi sublimi VIDEO

La montagna e il silenzio: questo è quello che si è sentito oggi pomeriggio in cima al Monticchio, prima che iniziasse a nevischiare. Il paesaggio si è scurito, il sole si è nascosto tra le nuvole e i fiocchi di neve hanno iniziato a posarsi delicatamente sul manto bianco.

Poi si è alzato il vento, e il paesaggio si è mostrato nel suo volto più sublime. Colori contrastanti e pace per i sensi, durante questo primo giorno di primavera così insolito e innevato e prima di una nuova nevicata che interesserà le zone alpine biellesi nelle prossime ore.