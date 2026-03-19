Autonomia e benessere: a Sagliano Micca il laboratorio sulla mobilità

Giovedì 19 marzo 2026, dalle 14.00 alle 17.00, al Centro Anziani di Sagliano Micca, in piazza Micca 4, è in programma un incontro dedicato alla presentazione di un’attività laboratoriale sulla mobilità, pensata per favorire il mantenimento dell’autonomia e contribuire al miglioramento della qualità della vita.

L’appuntamento del 19 marzo avrà carattere introduttivo e consentirà ai partecipanti di conoscere il progetto, comprendere le modalità di svolgimento dei laboratori e ricevere tutte le indicazioni utili in vista dei successivi appuntamenti.

L’incontro si rivolge a chi desidera approfondire i temi del movimento, del benessere e della cura della persona, all’interno di un percorso studiato per sostenere l’autonomia nella quotidianità.

Per informazioni è possibile contattare il numero 329 3943133. La prenotazione è consigliata.