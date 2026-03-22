 / Valle Cervo

Valle Cervo | 22 marzo 2026, 07:10

AIL Biella si presenta, appuntamento a Andorno Micca

AIL Biella si presenta, appuntamento a Andorno Micca

AIL Biella si presenta, appuntamento a Andorno Micca

Mercatino degli hobbisti, uova di Pasqua targate AIL Biella e presentazione delle attività dell’associazione sul territorio. È il programma dell’evento che andrà in scena oggi, domenica 22 marzo, alle 14.30, nei locali del Polivalente di Andorno Micca. In chiusura verrà offerto un rinfresco. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore