Arte e artigianato sul Lago di Viverone. Tre domeniche per vivere il lago tra creatività, sapori e natura. Le date in programma sono 19 aprile, 10 maggio e 21 giugno, dalle 10 alle 18 nelle aree verdi del lungolago del paese biellese e di Anzasco, collegate dal battello. Tra le bancarelle si troveranno prodotti alimentari, vini locali, ceramiche, candele naturali, fiori secchi, decorazioni e tante creazioni handmade. Una giornata perfetta per passeggiare sul lago e scoprire il talento degli artigiani del territorio.