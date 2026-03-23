Arte e artigianato sul Lago di Viverone. Tre domeniche per vivere il lago tra creatività, sapori e natura. Le date in programma sono 19 aprile, 10 maggio e 21 giugno, dalle 10 alle 18 nelle aree verdi del lungolago del paese biellese e di Anzasco, collegate dal battello. Tra le bancarelle si troveranno prodotti alimentari, vini locali, ceramiche, candele naturali, fiori secchi, decorazioni e tante creazioni handmade. Una giornata perfetta per passeggiare sul lago e scoprire il talento degli artigiani del territorio.
In Breve
domenica 22 marzo
sabato 21 marzo
venerdì 20 marzo
giovedì 19 marzo
mercoledì 18 marzo
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