Candelo, spezzata la pianta del Belvedere: gli autori dell’atto vandalico si sono pentiti e risarciranno

Hanno mostrato profondo pentimento e, nei giorni scorsi, si sono presentati spontaneamente in Comune dove hanno ammesso le proprie responsabilità. Non solo: gli autori del danneggiamento dell’albero posizionato al centro del piano rialzato del Belvedere hanno dichiarato davanti al sindaco Paolo Gelone che risarciranno interamente il danno arrecato. La “bravata” aveva suscitato forte indignazione in paese.

Inaugurata nel novembre 2023 all’interno del Ricetto e incorniciata dal simbolo del Terzo Paradiso dell'artista Michelangelo Pistoletto, la struttura è stato il frutto di un processo condiviso e partecipato assieme a Cittadellarte-Fondazione Pistoletto. Oggi, il nuovo Belvedere è un punto panoramico moderno e accogliente, sempre molto apprezzato dai visitatori e dai turisti, soprattutto per il paesaggio che si affaccia sulle montagne del Biellese.