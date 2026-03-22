Kiwanis club Biella Victimula Pagus, conviviale di marzo a Candelo

La conviviale di marzo del Kiwanis club Biella Victimula Pagus si è svolta in un clima amichevole e informale presso la trattoria D’Oria di Candelo suggellando un affettuoso ritorno come Relatore di Maurizio Quaregna che del Club negli anni passati era stato socio poi trasferitosi per vicende personali .

Presente il Luogotenente Governatore della Divisione Piemonte 18 “Viribus Unitis” e il Past Luogotenente Domenico La Mantia. Maurizio ha presentato il suo ultimo libro dal Titolo “AGLIO FRAVAGLIO -Storie di superstizione e Scaramanzia” suscitando l’interesse degli ospiti intervenuti e facendo una rapida ed interessante carrellata sulle origini delle principali superstizioni e dei riti scaramantici.

Ha collegato storia e tradizioni in un affascinante viaggio nel tempo ed ha suggerito delle possibili risposte ad alcune delle domande più frequenti sull’argomento tipo :”Perché porta male passare sotto una scala?”,”Cosa sono e cosa significano le tre R indispensabili al funzionamento del cornetto?”,”Come si scaccia la sfortuna se si versa il sale a tavolo?”. Queste sono ovviamente solo alcune delle domande a cui il libro risponde e che il Relatore ha saputo esporre con un linguaggio semplice,fluente ed accattivante.

La Presidente del Club Orietta Merlin, che ha presentato agli Ospiti intervenuti le finalità Kiwaniane e le attività di Service sia a livello Distrettuale che locale, ha infine ringraziato Maurizio Quaregna per il suo intervento con un simbolico amuleto raffigurante il “gesto delle corna”molto diffuso nella tradizione italiana: in particolare a Napoli, utilizzato per proteggersi dalla sfortuna e dal malocchio…… Come dice una citazione celebre di Eduardo De Filippo ricordata durante la presentazione dal Tesoriere del Club Maurizio Fossati “Essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male”…….meglio allora fare tesoro del simpatico cornetto omaggiato dal Relatore a tutti presenti…non si mai!!!!