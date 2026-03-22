La Riva delle Fabbriche, ecco a Tollegno il progetto: focus su percorsi pedonali e spazi di sosta

Si è svolta nella serata di martedì 17 marzo, presso il Cineteatro Felix, la presentazione pubblica del progetto “La Riva delle Fabbriche”, registrando una discreta e attenta partecipazione della cittadinanza. L’incontro ha rappresentato un momento importante di confronto e condivisione, durante il quale l’amministrazione comunale e il progettista Federico Cravello hanno illustrato nel dettaglio i contenuti di un intervento strategico per il territorio, reso possibile grazie all’aggiudicazione del bando “Armonia+” della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Nel corso della serata sono stati presentati gli obiettivi e le azioni previste dal progetto, che punta alla riqualificazione e valorizzazione della “Riva delle Fabbriche”, area verde di collegamento tra il centro di Tollegno e il Villaggio Filatura. Un intervento che mira a restituire alla comunità uno spazio oggi poco utilizzato, trasformandolo in un luogo accessibile, sicuro e attrattivo. Particolare attenzione è stata dedicata agli interventi di rinaturalizzazione e sistemazione dell’area, alla realizzazione di percorsi pedonali e spazi di sosta, nonché alla creazione di opportunità per attività all’aperto, socialità e fruizione culturale del territorio.

La serata ha inoltre evidenziato il forte carattere partecipativo e comunitario del progetto, che dovrebbe in futuro coinvolgere scuole, associazioni sportive, realtà culturali e sociali del territorio, in un percorso condiviso di valorizzazione ambientale e identitaria. L’amministrazione proseguirà ora nel percorso di attuazione del progetto, mantenendo un dialogo aperto con la cittadinanza e con tutti i soggetti coinvolti, affinché “La Riva delle Fabbriche” possa diventare un luogo vivo, condiviso e rappresentativo dell’identità di Tollegno.