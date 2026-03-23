Tollegno, Marianna Formica confermata alla guida della Pro Loco

Si è svolta, nelle scorse settimane, l'assemblea straordinaria della Pro Loco di Tollegno per l'approvazione del bilancio 2025 da parte di tutti i soci e per le elezioni del consiglio direttivo. Durante la serata il bilancio è stato approvato all'unanimità e sono stati votati i membri del consiglio uscente.

Marianna Formica è stata confermata alla guida dell’associazione per il 4° mandato di fila. Il vicepresidente sarà Stefano Ghiardo, affiancato dal tesoriere Enrico De Marchi e dal segretario Andrea Ottino. I consiglieri eletti sono Roberto Bertoni, Piercarlo Marola, Gianclaudio Sogno. Dal consiglio è giunto un ringraziamento a tutti i soci con l’auspicio di sostenere tutti gli impegni previsti in calendario.