 / Circondario

Circondario | 23 marzo 2026, 11:40

Vigliano, chiuso al transito il cavalcavia di Regione Moriane

La causa è da attribuire ad un danneggiamento dell’infrastruttura del cavalcavia: lo rende noto il Comune.

Vigliano, chiuso al transito il cavalcavia di Regione Moriane (foto dal sito web di Comune Vigliano Biellese)

Vigliano, chiuso al transito il cavalcavia di Regione Moriane (foto dal sito web di Comune Vigliano Biellese)

Dalla mattina di lunedì 23 marzo, a causa di un danneggiamento dell’infrastruttura del cavalcavia, attualmente al vaglio dell’ANAS per la gravità, è stato temporaneamente chiuso al transito il cavalcavia che dalla via della Tollegna porta a Valdengo (via Diaz). Lo rende noto l’amministrazione comunale di Vigliano sui propri canali ufficiali. Pertanto, da Vigliano, per raggiungere l’area commerciale, è necessario utilizzare percorsi alternativi (via Marconi, via Mazzetta).

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore