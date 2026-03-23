Vigliano, chiuso al transito il cavalcavia di Regione Moriane

Dalla mattina di lunedì 23 marzo, a causa di un danneggiamento dell’infrastruttura del cavalcavia, attualmente al vaglio dell’ANAS per la gravità, è stato temporaneamente chiuso al transito il cavalcavia che dalla via della Tollegna porta a Valdengo (via Diaz). Lo rende noto l’amministrazione comunale di Vigliano sui propri canali ufficiali. Pertanto, da Vigliano, per raggiungere l’area commerciale, è necessario utilizzare percorsi alternativi (via Marconi, via Mazzetta).
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