Bocce, sconfitta per Crc Gaglianico: passa Chiavarese 

Nella 16ª giornata del campionato di Serie A, il Crc Gaglianico Botalla Formaggi è stato sconfitto dalla Chiavarese, 8-16.

La sconfitta subita sabato ha allontanato definitivamente l'ambizioso obiettivo del terzo posto, occupato proprio dalla squadra ligure, anche se la squadra di Sandro Bonino è matematicamente qualificata per la final four del 2 maggio prossimo ad Aosta.

Certo a volte sono i dettagli a determinare il risultato di un incontro. A Chiavari per il Crc Gaglianico sono stati fatali i due risultati del secondo e terzo turno, dove è stato sconfitto in entrambi per 2-6, in particolare nei due tiri di precisione persi per un solo punto. Ma a pesare sul risultato finale sono stati su tutti i risultati delle prove tradizionali, con le tre coppie schierate che hanno tutte perso, così come due dei tre individuali giocati. Ma ci sono stati anche i momenti giocati ai massimi livelli, come le prove veloci di Stefano Pegoraro, con un personale di 27 su 30 in staffetta, ed ancor di più il clamoroso 49 su 50 nel tiro progressivo, l'atleta gaglianichese in totale ha tirato 80 bocciate e ne ha colpite 76! Ottima anche la prestazione di Luca Negro che ha vinto il tiro combinato, 24-22, contro Marco Carlevaro e l'individuale, 9-6, contro Carlo Ballabene, perdendo solo il tiro di precisione, 23-24, contro l'ex Mauro Bunino.

Tutti i risultati: Noventa Venezia-La Perosina Torino 10-14, Mondovì Cuneo-Marenese Treviso 9-15, Chiavarese Genova-Crc Gaglianico 16-8, Brb Ivrea-Nus Aosta 20-4, Auxilium Cuneo-Quadrifoglio Udine 14-10.

Classifica: Brb Ivrea 58, La Perosina 52, Chiavarese 43, Gaglianico 38, Noventa 28, Mondovì 26, Marenese 23, Auxilium 19, Quadrifoglio 17, Nus 16.