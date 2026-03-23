Candelo, nuove scadenze rate per il pagamento TARI

Al fine di applicare, sulle bollette TARI del 2026, il bonus sociale rifiuti (cui hanno diritto, senza necessità di inoltrare domanda, i contribuenti titolari di utenze domestiche che hanno i requisiti fissati dalle norme), si comunica che, dal 2026, la TARI del comune di Candelo cambierà periodi di bollettazione:
acconto: 30 giugno e 15 settembre (i cittadini riceveranno gli avvisi almeno 20 giorni prima della scadenza di giugno)
saldo: 2 dicembre (i cittadini riceveranno l’avviso nel mese di novembre)
Non sarà quindi più emesso l’acconto con scadenza aprile.
Per maggiori informazioni sulla bollettazione e sul bonus sociale, consultare il sito del Comune di Candelo nella sezione “Tributi - TARI”:
https://www.comune.candelo.bi.it/c096012/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/9