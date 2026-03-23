 / Circondario

Circondario | 23 marzo 2026, 08:30

Candelo, nuove scadenze rate per il pagamento TARI

Candelo, nuove scadenze rate per il pagamento TARI

Candelo, nuove scadenze rate per il pagamento TARI

Al fine di applicare, sulle bollette TARI del 2026, il bonus sociale rifiuti (cui hanno diritto, senza necessità di inoltrare domanda, i contribuenti titolari di utenze domestiche che hanno i requisiti fissati dalle norme), si comunica che, dal 2026, la TARI del comune di Candelo cambierà periodi di bollettazione:

acconto: 30 giugno e 15 settembre (i cittadini riceveranno gli avvisi almeno 20 giorni prima della scadenza di giugno)

saldo: 2 dicembre (i cittadini riceveranno l’avviso nel mese di novembre)

Non sarà quindi più emesso l’acconto con scadenza aprile.

 Per maggiori informazioni sulla bollettazione e sul bonus sociale, consultare il sito del Comune di Candelo nella sezione “Tributi - TARI”:

https://www.comune.candelo.bi.it/c096012/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/9

Redazione g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore