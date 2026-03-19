Valdigne conquista risultati strepitosi a San Damiano FOTO

A San Damiano (PC), la scorsa domenica, si è disputata la gara, su distanza Sprint (5km run – 20km bike - 2,5km run) valida come Tappa del Circuito Nazionale di Duathlon con l’organizzazione collaudata di Piacenza Triathlon.

Giornata strepitosa per i colori verde-turchese-oro- di Valdigne Triathlon – Valdengo con vittoria assoluta sia al femminile che al maschile grazie a Carlotta Bonacina e a Lukas Lanzinger (debuttante nel Team).

Al femminile ben 5 atlete nei primi 8 posti, un risultato estremamente positivo che ben rappresenta la solidità della squadra Campione d’Italia in carica. Bronzo assoluto per Erica Maculan, 5° posto per un'altra debuttante in verde-turchese-oro, Chiara Cavalli, 6° posto assoluto e oro tra le S1 per Zoe Orsolini , 8° posto e argento tra le S1 per Laura Ceddia.

Al maschile altre bellissime gare per un solido Diego Lampe, 8° assoluto e argento S1, molto bene Davide Lampe, 24° assoluto e 13° S1, sempre al top Andrea Manzotti argento tra i tanti M1, il giovanissimo Andrea Lampe argento tra gli Yb...E dulcis in fundo vittoria per Valdigne Triathlon nella classifica a squadre in questa seconda tappa di Circuito Duathlon .

Molto soddisfatti i tecnici e i dirigenti di Valdigne Triathlon presenti sui campi gara che hanno dichiarato: “Siamo felici dei risultati ottenuti in particolar modo del secondo posto di squadra dopo la seconda tappa nella classifica del Circuito Italiano Duathlon, prossimamente saremo impegnati negli appuntamenti del Campionato Italiano di Duathlon Sprint di Imola e nel Campionato italiano di Duathlon Classico a Pontoglio (BS) dove, nelle due manifestazioni, avremo un gran numero di atleti in gara!”