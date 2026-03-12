 / Ciclismo

E-bike sulla Serra Biellese: 50 km off road FOTO

L'itinerario di Franco Bonavigo, tester di percorso eBike Biella.

Un’uscita lungo la Serra biellese analoga a quella già effettuata nel 2025, questa volta con una Cube, utilizzata per un giro di prova con la bici di un amico.

Il percorso si conferma divertente e scorrevole: circa 50 km completamente off road, con pochi passaggi tecnici, se non del tutto assenti. Sempre spettacolare, in entrambi i sensi di percorrenza, il tratto noto come “toboga”, meglio conosciuto come Eden.

L’uscita risulta  fisicamente impegnativa, anche se i dati complessivi non sono particolarmente elevati. Lungo la cresta della Serra non mancano inoltre elementi di interesse: massi erratici, figure di animali – in realtà bersagli utilizzati nelle gare di tiro con l’arco – e altri riferimenti legati alle ere glaciali.

L’itinerario si conclude con 50,03 km percorsi, 1.102 m di dislivello positivo e un tempo totale di 5h05.

C.S. eBike Biella, G. Ch.

