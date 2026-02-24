Il 2026 inizia alla grande per il Team Riverosse FOTO

 / Ciclismo

Ciclismo | 24 febbraio 2026, 16:20

Il 2026 inizia alla grande per il Team Riverosse

Il 2026 inizia alla grande per il Team Riverosse. Domenica 22 febbraio prima tappa stagionale di short track del circuito Valli Varesine Winter Cup a Somma Lombardo. Il Trofeo Maghetti ha visto la partecipazione di tre giovanissimi e due PG Riverossini che hanno corso aggiudicandosi ottime posizioni. Il percorso era misto, lungo 350 metri: un tracciato tecnico ma capace di mettere alla prova agilità, equilibrio e spirito competitivo.

Questi i risultati finali: 

G3 Simone Mastrapasqua 2° classificato. G4 Pietro Benanchietti 9° classificato. G4 Tommaso Mersi 2° classificato. PG Giorgia Mastrapasqua e PG Giorgio Benanchietti. 

Redazione g. c.

