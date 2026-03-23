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EVENTI | 23 marzo 2026, 06:50

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 20 al 22 marzo 2026

Dall'attualità alla cronaca, dalla politica allo sport, passando per gli eventi.

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 20 al 22 marzo 2026

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 20 al 22 marzo 2026

Attualità

A Biella il corteo per la pace: "Basta guerre" 

Tra slalom e solidarietà, il Soccorso Piste Bielmonte festeggia 50 anni di impegno e dedizione

Biella non dimentica, letti i nomi delle vittime innocenti delle mafie

Bielmonte, una grande festa per i 50 anni del Soccorso Piste: impegno, volontariato e sicurezza sulle piste

Costume e società

Biella, il sindaco Olivero alla festa di fine Ramadan

Biella e Roasio ricordano Matteo Senfet, una panchina e un abbraccio collettivo ai suoi cari

Cronaca

Auto in fiamme a Coggiola

Biella, olio sull’asfalto: tratto di via Cernaia chiuso

Lite dai toni accesi a Biella, ci sono dei ragazzi feriti 

Furto da 5mila euro a Occhieppo Inferiore, amaro rientro per una donna 

Cade con la moto a Zumaglia, ferito un uomo di 50 anni

Raffica di incidenti stradali nel Biellese, ci sono anche dei feriti

Biella, nasconde merce nello zaino e nel passeggino ma viene scoperta: nei guai una donna

Doppio furto in serata, a Mottalciata spariti gioielli e profumi

Eventi

Biella, celebrato il Precetto Pasquale Interforze nella Cattedrale di Santo Stefano

Taglio del nastro a Ponderano, ecco la nuova area camper per il turismo itinerante

Ordine dei Medici, a Biella assemblea annuale con il giuramento di Ippocrate di nuovi medici

Politica

Sport

Cossato celebra i suoi campioni, una serata di emozioni e riconoscimenti

Tommaso Bonino trionfa nella Piazzo Cost to Cost 2026 tra palazzi storici e antiche coste

Bocce, sconfitta per Crc Gaglianico: passa Chiavarese

Scuola Pallavolo Biellese, 3-1 al Lasalliano: successo pesante per i play off 

Basket, il Teens perde il derby con Biella Next

Tennistavolo, splendido 2° posto per Tommaso Zoppello nella sesta categoria di Biella

Serataccia per TeamVolley: sconfitta senza storia con Santena 

Biella Rugby, rimonta pazzesca: vince su Piacenza per 29-28

Calcio, Beltrame spinge in alto la Biellese: è 3° in Serie D. Valdilana Biogliese guida la 2° categoria

Redazione

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