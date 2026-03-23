Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 20 al 22 marzo 2026

Attualità
A Biella il corteo per la pace: "Basta guerre"
Tra slalom e solidarietà, il Soccorso Piste Bielmonte festeggia 50 anni di impegno e dedizione
Biella non dimentica, letti i nomi delle vittime innocenti delle mafie
Bielmonte, una grande festa per i 50 anni del Soccorso Piste: impegno, volontariato e sicurezza sulle piste
Costume e società
Biella, il sindaco Olivero alla festa di fine Ramadan
Biella e Roasio ricordano Matteo Senfet, una panchina e un abbraccio collettivo ai suoi cari
Cronaca
Biella, olio sull’asfalto: tratto di via Cernaia chiuso
Lite dai toni accesi a Biella, ci sono dei ragazzi feriti
Furto da 5mila euro a Occhieppo Inferiore, amaro rientro per una donna
Cade con la moto a Zumaglia, ferito un uomo di 50 anni
Raffica di incidenti stradali nel Biellese, ci sono anche dei feriti
Biella, nasconde merce nello zaino e nel passeggino ma viene scoperta: nei guai una donna
Doppio furto in serata, a Mottalciata spariti gioielli e profumi
Eventi
Biella, celebrato il Precetto Pasquale Interforze nella Cattedrale di Santo Stefano
Taglio del nastro a Ponderano, ecco la nuova area camper per il turismo itinerante
Ordine dei Medici, a Biella assemblea annuale con il giuramento di Ippocrate di nuovi medici
Politica
Sport
Cossato celebra i suoi campioni, una serata di emozioni e riconoscimenti
Tommaso Bonino trionfa nella Piazzo Cost to Cost 2026 tra palazzi storici e antiche coste
Bocce, sconfitta per Crc Gaglianico: passa Chiavarese
Scuola Pallavolo Biellese, 3-1 al Lasalliano: successo pesante per i play off
Basket, il Teens perde il derby con Biella Next
Tennistavolo, splendido 2° posto per Tommaso Zoppello nella sesta categoria di Biella
Serataccia per TeamVolley: sconfitta senza storia con Santena
Biella Rugby, rimonta pazzesca: vince su Piacenza per 29-28
Calcio, Beltrame spinge in alto la Biellese: è 3° in Serie D. Valdilana Biogliese guida la 2° categoria