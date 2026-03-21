Biella non dimentica, letti i nomi delle vittime innocenti delle mafie FOTO

Oltre 50 persone, assieme a rappresentanti di associazioni (come NOmafiebiella), sindaci e autorità provinciali, si sono ritrovati nel centro di Biella per la Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, giunta nel 2026 alla sua 31° edizione.

La commemorazione pubblica si è tenuta oggi pomeriggio, 21 marzo, sotto i portici di Palazzo Oropa, di fronte al Battistero, dove sono stati letti 100 nomi simbolici, di donne e uomini, che hanno pagato con la vita la scelta di affermare e difendere i diritti umani contro le mafie.