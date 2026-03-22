A Zimone tutti a tavola per il pranzo di comunità della Pro Loco

Pranzo di comunità nel comune di Zimone. È l’iniziativa messa in campo dai volontari della Pro Loco, in programma oggi, 22 marzo, nei locali del salone parrocchiale. Sarà a disposizione dei commensali un ricco menù adatto a tutti i gusti. Un’occasione per trascorrere serenamente la giornata di domenica.
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