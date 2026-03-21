Ordine dei Medici, a Biella assemblea annuale con il giuramento di Ippocrate di nuovi medici

Venerdì 20 marzo, presso l'Agora Hotel di Biella, si è svolta l’assemblea annuale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Biella, momento di incontro e riflessione per la comunità professionale e occasione per accogliere i nuovi iscritti che hanno pronunciato il giuramento di Ippocrate Nel suo intervento il presidente dell’Ordine Franco Ferrero ha richiamato il valore etico e umano della professione medica, sottolineando come la medicina non sia soltanto tecnica ma soprattutto relazione con il paziente.

«La medicina non è mai soltanto tecnica, ma relazione, responsabilità e umanità – ha affermato –. Esiste una differenza profonda tra fare il medico ed essere medico: fare il medico significa esercitare una professione, essere medico significa prendersi cura della persona nella sua interezza».

Il presidente Ferrero ha poi ricordato le difficoltà che oggi attraversa la professione e il Servizio sanitario nazionale, a partire dalla carenza di personale sanitario. «Viviamo una grave carenza di medici che mette in difficoltà il Servizio sanitario nazionale e aumenta il carico su chi resta», ha spiegato, evidenziando anche le criticità legate alla burocrazia e alle condizioni di lavoro.

Tra i temi più urgenti è stato richiamato anche quello della sicurezza degli operatori sanitari. «Minacce e aggressioni contro i medici non possono essere tollerate – ha dichiarato –. Non colpiscono solo il singolo professionista, ma minano la fiducia nel rapporto tra medico e paziente».

Il presidente ha inoltre sottolineato l’importanza di garantire adeguate tutele ai professionisti che operano in condizioni di forte pressione. «Strumenti di protezione come lo scudo penale rappresentano una garanzia per i medici che lavorano con diligenza e nel rispetto del codice deontologico».

Nel suo intervento ha ricordato anche il valore costituzionale del diritto alla salute, citando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: «Il diritto alla salute è universale, ma può essere garantito solo se chi cura è messo nelle condizioni di farlo».

«Difendere il diritto alla salute significa difendere anche chi cura – ha concluso –: contrastare la carenza di medici, ridurre la burocrazia e fermare la violenza contro gli operatori sanitari».

Nel corso dell’assemblea è intervenuto anche il presidente della Commissione Albo Odontoiatri, Franco Motta ,che ha dato il benvenuto ai nuovi professionisti sottolineando il significato del giuramento come ingresso nella comunità odontoiatrica. «Non è una semplice formalità, ma un impegno verso competenza, etica e rispetto del paziente».

Nel suo intervento ha inoltre evidenziato la forte collaborazione tra medici e odontoiatri nel territorio biellese. «Medici e odontoiatri non lavorano in parallelo ma in sinergia: la salute del paziente è un mosaico e ogni professionista porta un pezzo fondamentale».

L’odontoiatra, ha ricordato, rappresenta spesso una sentinella della salute, poiché molte patologie sistemiche possono manifestarsi inizialmente nel cavo orale. Da qui l’importanza della collaborazione con il medico curante per garantire cure sicure e integrate.

Il presidente della CAO Motta ha poi richiamato alcune delle principali sfide della professione: dal turismo dentale fino alla pressione dei social media e della pubblicità aggressiva. «La libertà di comunicare non può prescindere dalla responsabilità verso il cittadino, che non è un cliente ma una persona che si affida a noi», ha osservato citando il pensiero di Norberto Bobbio.

Uno sguardo è stato rivolto anche alle trasformazioni future della professione, tra innovazione tecnologica, digitalizzazione e crescente attenzione alla prevenzione e alla salute integrata. In questo scenario, è stato ribadito il ruolo dell’Ordine come punto di riferimento per i professionisti.

Un messaggio particolare è stato rivolto proprio ai giovani professionisti che entrano oggi nella professione: «Siete la speranza della medicina e dell’odontoiatria. Custodite il giuramento che pronunciate oggi e mettete sempre al centro il bene della persona».

Durante l’assemblea sono stati inoltre celebrati i medici che hanno raggiunto i 50 e 60 anni di laurea, testimoni di una lunga vita dedicata alla cura dei pazienti e punto di riferimento per le nuove generazioni.

Hanno festeggiato il 50° ANNIVERSARIO DI LAUREA: Dr. Massimo Aglietta; Dr. Gaetano Agresta ; Dr.ssa Patrizia Bagnasco; Dr. Umberto Bosio ;Dr. Giorgio Del Re; Dr. Italo Di Laura; Dr. Graziano Fanton Dr. Loredano Guaraglia Dr.Ssa Caterina Magliano; Dr. Daniele Pezzo; Dr. Claudio Praloran (Doppio Iscritto); Dr. Giorgio Rosso; Dr.ssa Rosaria Russolillo; Dr. Marco Scevola; Dr. Maurizio Sella; Dr. Francesco Tiboldo; Dr.ssa Anna Tonso; Dr. Riccardo Triverio.

Hanno festeggiato il 60° ANNIVERSARIO DI LAUREA: Dr. Pietro Bajardi Dr. Franco Bobba Dr. Adriano Guala

Hanno pronunciato il giuramento di Ippocrate di fronte alla comunità medica: Dr. Andrei Barbulescu ;Dr.ssa Sara Boffa; Dr. Alberto Brancolini; dr.ssa Ester Brevi; Dr.ssa Bi Jun Anna Chen; Dr.ssa Maria Vittoria Chiappo; Dr. Alberto Fileppo; Dr.ssa Elena Fogliano (Odontoiatra) ; Dr.ssa Carola Gaido; Dr. Samuele Giacomone ;Dr.ssa Letizia Graziola, Dr. Usama Khalid ; Dr.ssa Iryna Kolesnikova; Dr.ssa Elena Lazzarini (Odontoiatra); Dr.ssa Chiara Leone Dr.ssa Eleonora Mantovani; Dr.ssa Paola Morello (Odontoiatra);Dr.ssa Alice Pozzato; Dr.ssa Francesca Rastello; Dr. Lorenzo Ronco; Dr.ssa Camilla Slanzi (Odontoiatra); Dr.ssa Cecilia Teston.