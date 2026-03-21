Tommaso Bonino trionfa nella Piazzo Cost to Cost 2026 tra palazzi storici e antiche coste FOTO e VIDEO

Una gara capace di unire sport, valorizzazione del territorio e scoperta del patrimonio storico del borgo medievale di Biella. Stiamo parlando della Piazzo Cost to Cost che, anche quest’anno, si conferma come uno degli appuntamenti podistici più caratteristici della città. Per l’edizione 2026 hanno preso parte ben 293 runners, divisi tra le due prove (competitiva e non), organizzate dall’associazione Gli Amici del Piazzo, assieme all’AS Gaglianico 1974.

La manifestazione sportiva si è svolta nel pomeriggio di oggi, 21 marzo, al Piazzo, con partenza da Piazza Cisterna. La grande novità è stato il nuovo percorso (circa 7 km), completamente rinnovato e ancora più spettacolare, con tappe in alcuni dei luoghi iconici e più affascinanti come l’interno dei giardini di Palazzo Gromo Losa e di Palazzo La Marmora, oltre alle caratteristiche coste della borgata.

Tra le iniziative collaterali figura anche “Attacco al Castello”, una gara gratuita dedicata ai bambini under 10, disputata prima della partenza ufficiale. Alla fine, Tommaso Bonino ha tagliato per primo il traguardo con un tempo pari a 26’12’’: alle sue spalle si sono posizionati in 2° e 3° posizione Tommaso Franzosi (27’05’’) e Paolo Orsetto (27’19’’). Tra le donne, invece, ha spiccato Rita Cattaneo (31’50’’) che ha svettato su Lucia Cozzi (32’48’’) e Margherita Acquadro Pacera (33’45’’).