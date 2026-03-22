Mongrando, grande partecipazione e interesse per la serata sulla disostruzione delle vie aeree

Grande partecipazione e interesse per la serata informativa dedicata alla disostruzione delle vie aeree, che si è svolta nei giorni scorsi a Mongrando presso il salone della biblioteca.

“Un incontro molto partecipato e di grande valore per la comunità, durante il quale sono state condivise buone pratiche fondamentali per la sicurezza, utili nella vita quotidiana e nelle situazioni di emergenza – sottolinea l’amministrazione comunale sui propri canali social - Sapere come intervenire può davvero fare la differenza. Un sentito grazie a Manuel Martinello che con competenza, chiarezza e disponibilità ha guidato i partecipanti in questa importante attività di divulgazione e sensibilizzazione. Momenti come questi dimostrano quanto sia importante informarsi, formarsi e fare comunità”.