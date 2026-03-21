Taglio del nastro a Ponderano, ecco la nuova area camper per il turismo itinerante FOTO

Da oggi, sabato 21 marzo, è presente a Ponderano una struttura rinnovata al servizio della comunità: è stata inaugurata, infatti, la nuova area camper che ha l’obiettivo di incentivare il turismo itinerante sul territorio biellese. Si tratta di un’opera fortemente voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Locca.

L'area si trova in strada Antica per Biella ed è stata pensata per rispondere alle esigenze dei viaggiatori in movimento, con spazi adeguati e servizi moderni. Al taglio del nastro erano presenti, oltre a famiglie e cittadini, anche le autorità comunali, provinciali e regionali.