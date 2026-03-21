Cossato celebra i suoi campioni, una serata di emozioni e riconoscimenti FOTO

Pubblico delle grandi occasioni a Cossato. Ieri sera, 20 marzo, al Teatro Comunale, si è tenuta la cerimonia dello Sportivo Cossatese dell'anno, uno dei classici appuntamenti della comunità biellese.

Nel corso della serata, atleti e società hanno ottenuto diversi riconoscimenti: tra i premiati del 2025 figurano Città di Cossato (calcio), Francesca Crucitti (karate), Elio Pellerei (OCR), Edoardo Motta (debutto Naz. Calcio). I premi speciali alla carriera sono andati a Maurizio Rondi (tennistavolo), Maria Cristina Roncarolo (atletica), Piero Paolini (medico sportivo), Alvaro Miorelli (atletica) e Giancarlo Bellini (ciclismo).

Le pergamene, invece, sono state assegnate a Sofia Crucitti (karate), Claudia Zammuner (ciclocross), Andrea Seffusatti (gran fondo alpino), Scialis (APS ASD Lis), Viola Turano (danza classica), Giovanni Dal Ben (ciclocross), Greta Bassan (ciclocross), Linda Bassan (ciclocross), Veronica Pastorato (ginnastica artistica), Emanuel Registro (pesca sportiva), Nicolò Pavan (calcio), Emma Casaliggi (karate), Roberto Bagatello (taekwondo), Sara Nieddu (taekwondo), Irene Buzzano (taekwondo), Lisa Zoccola (karate), Nicolò Bottega (rally), Vincenzo Mallocci (rally), Alessio Bonaldo (rally) e Marco Morello (calcio camminato).

Da evidenziare, ad inizio serata, la bella esibizione del coro della scuola secondaria Leonardo da Vinci, diretto dalla professoressa Simona Riussi. Inoltre, nell’area esterna, in molti hanno potuto osservare e ammirare l’auto esposta di Bonaldo e Mallocci, vincitori del Trofeo Nazionale Fun & Race 2025.