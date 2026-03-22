Viverone, intervento di valorizzazione al parco di Villa Lucca nel nome dell’economia circolare

“Nell’ambito degli interventi di bonifica e valorizzazione del parco di Villa Lucca, alcune palme sono state rimosse perché ormai troppo ingombranti per quell’area”. Lo riporta l’amministrazione comunale di Viverone sui propri canali social.

E aggiunge: “Invece di essere smaltite, le piante sono state trasferite e ripiantate in piazza Vittorio Mendelli, alla Rolle, dove potranno continuare a contribuire alla valorizzazione di uno spazio pubblico del paese. Una scelta che va nella direzione dell’economia circolare: recuperare e riutilizzare ciò che è ancora utile, dando nuova vita alle risorse esistenti e migliorando altri luoghi della comunità”.