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Basso Biellese | 22 marzo 2026, 07:00

Viverone, intervento di valorizzazione al parco di Villa Lucca nel nome dell’economia circolare

Viverone, intervento di valorizzazione al parco di Villa Lucca nel nome dell’economia circolare (foto dalla pagina Facebook di Viverone Insieme)

Viverone, intervento di valorizzazione al parco di Villa Lucca nel nome dell’economia circolare (foto dalla pagina Facebook di Viverone Insieme)

“Nell’ambito degli interventi di bonifica e valorizzazione del parco di Villa Lucca, alcune palme sono state rimosse perché ormai troppo ingombranti per quell’area”. Lo riporta l’amministrazione comunale di Viverone sui propri canali social. 

E aggiunge: “Invece di essere smaltite, le piante sono state trasferite e ripiantate in piazza Vittorio Mendelli, alla Rolle, dove potranno continuare a contribuire alla valorizzazione di uno spazio pubblico del paese. Una scelta che va nella direzione dell’economia circolare: recuperare e riutilizzare ciò che è ancora utile, dando nuova vita alle risorse esistenti e migliorando altri luoghi della comunità”.

Redazione g. c.

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