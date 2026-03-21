La “Giornata dei Camminatori” si presenta, partecipazione e interesse per l’incontro della prima edizione FOTO

Mercoledì 19 marzo si è svolto presso la sala convegni dell’Ospedale di Biella l’incontro di programmazione per la Giornata dei Camminatori, una camminata aperta a tutti che si terrà il prossimo 12 aprile a Salussola per diffondere la cultura del movimento, rafforzare la rete e le collaborazioni sul territorio e stimolare la creazione di nuovi Gruppi di Cammino. L’iniziativa è organizzata dall’ASL di Biella, in collaborazione con la Provincia di Biella e con il supporto del Comune di Biella e del Comune di Salussola. All’incontro hanno partecipato oltre 70 persone, tra amministratori comunali, rappresentanti di associazioni del territorio e conduttori di gruppi di cammino.

In apertura sono intervenuti per i saluti istituzionali il Direttore Generale ASL BI Mario Sanò, la vicepresidente della Provincia di Biella, Elisa Pollero, il presidente della Commissione Sport del Comune di Biella Mario De Nile e il sindaco di Salussola, Manuela Chioda, a testimonianza dell’importanza condivisa di questo percorso. L’evento è proseguito con le testimonianze dei conduttori dei gruppi di cammino di Gifflenga, Liliano Cappa e di Lessona, Massimo Rizzo, che hanno portato esperienze concrete di comunità attive già presenti sul territorio.

Il confronto è stato ricco e partecipato: il pubblico ha contribuito attivamente con interventi e ulteriori testimonianze, tra cui quelle di alcuni rappresentanti dei Comuni del territorio.

“L’incontro ha dimostrato che la promozione della salute passa sempre più attraverso la capacità di costruire reti e creare opportunità concrete nei contesti di vita quotidiana – ha commentato Milena Vettorello, referente della promozione della salute ASL BI - I gruppi di cammino rappresentano un esempio efficace e sostenibile di come sia possibile tradurre questo approccio in azioni semplici, accessibili e ad alto impatto”.

“Questo incontro ha rappresentato un primo passo importante per rafforzare la rete, condividere esperienze e costruire nuove opportunità di collaborazione tra enti, associazioni e comunità locali. In questo percorso, il livello provinciale può contribuire a favorire il dialogo tra i territori, sostenere la diffusione delle buone pratiche e accompagnare una visione condivisa, capace di valorizzare quanto già esiste – ha commentato Elisa Pollero, vicepresidente della Provincia di Biella - Il 12 aprile cammineremo insieme per dare visibilità e condividere le buone pratiche che quotidianamente ogni gruppo attiva sul proprio territorio, mettendo in luce l’impegno diffuso delle comunità e il lavoro di tanti volontari. Sarà anche l’occasione per coinvolgere nuove realtà e avvicinare chi ancora non ha intrapreso questi percorsi, rafforzando una rete sempre più inclusiva. Promuovere il movimento significa investire nella salute, nella socialità e nel benessere fisico e psichico delle persone, ma anche nella cura e nella valorizzazione del territorio”.

“La Giornata dei Camminatori rappresenta un'opportunità unica per tutti coloro che amano camminare, scoprire nuovi sentieri e adottare uno stile di vita sano. Questo evento, che ci vede orgogliosi partner, è il risultato di un grande lavoro di collaborazione tra istituzioni, associazioni locali e cittadini, con l'obiettivo di promuovere l'attività fisica, il rispetto per l'ambiente e la salute e la voglia di stare insieme – ha commentato Manuela Chioda, sindaco di Salussola - Il nostro territorio, ricco di bellezze naturali, sarà il palcoscenico ideale per questa giornata, che permetterà a tutti i partecipanti di riscoprire l’importanza di camminare all’aria aperta, godendo di panorami mozzafiato e rafforzando il legame tra salute e ambiente. Un sentito ringraziamento a tutti i partner per il supporto e l'impegno profuso nell’organizzazione dell’evento, e un invito a tutti i cittadini a partecipare numerosi”.

L’appuntamento è terminato con un messaggio per tutti: proseguiamo insieme verso il 12 aprile, per valorizzare e rafforzare la rete dei gruppi di cammino.