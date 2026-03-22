Cavaglià, avviso pubblico per la messa a disposizione dei locali per il centro estivo

Con deliberazione della Giunta Comunale, è stato approvato a Cavaglià l'avviso pubblico e i relativi allegati per la presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse per la messa a disposizione di locali di proprietà comunale al fine dell’organizzazione del centro estivo 2026. Possono partecipare alla procedura le associazioni di promozione sociale (APS), le organizzazioni di volontariato (ODV) e le altre associazioni iscritte al RUNTS (Registro unico del terzo settore).

Il centro estivo sarà rivolto a bambini e ragazzi a partire dai 6 anni (che stiano già frequentando la Scuola Primaria) fino ai 12 anni.

L'istanza di partecipazione dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Cavaglià nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì (8.30-12.30 e 15-17); il venerdì dalle 8.30 alle 12.30; il sabato dalle 10 alle 12, entro e non oltre le 12 dell'11 aprile prossimo.