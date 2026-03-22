Servizio Civile Universale, 3 posti disponibili a Cerrione per il doposcuola

Sono aperte le candidature per il Servizio Civile Universale 2026/27: un’opportunità importante per giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderano vivere un anno di crescita, esperienza e partecipazione nella comunità. Il percorso dura 12 mesi, prevede 25 ore settimanali e un compenso mensile di 519,47 euro. Le domande devono essere presentate entro martedì 8 aprile, alle 14. 3 posti sono disponibili a Cerrione con il servizio di doposcuola.