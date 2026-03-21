A Cavaglià la Fiaccolata per la Pace

Un momento di profonda spiritualità avrà luogo nel comune di Cavaglià. Questa sera, 21 marzo, dopo la Santa Messa delle 20.15, si terrà la consueta fiaccolata con la statua della Madonna D’Oropa per le vie del paese. Sarà l’occasione per alzare al cielo le proprie preghiere per chiedere a gran voce la pace. Tutti insieme, grandi e piccoli, anziani e giovani, uniti per la pace.
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