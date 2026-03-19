Villanova, principio di incendio in una cucina

I Vigili del Fuoco nel tardo pomeriggio di oggi giovedì 19 marzo sono intervenuti a Villanova, dove si è sviluppato un principio d’incendio all’interno di un’abitazione.

L’allarme è scattato intorno alle 17.50, quando i proprietari hanno richiesto l’intervento dei soccorsi dopo aver notato del fumo provenire dalla cucina. A prendere fuoco sarebbe stato un mobiletto, per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a circoscrivere le fiamme in breve tempo, evitando che l’incendio si propagasse al resto dell’abitazione.

Fortunatamente non ci sono stati feriti.