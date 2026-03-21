Biella e Roasio ricordano Matteo Senfet, una panchina e un abbraccio collettivo ai suoi cari FOTO

“È stata una bellissima giornata, dedicata al nostro Matteo che ci ha riempiti di gioia, serenità e grandi emozioni! Grazie ancora di cuore a tutte le bimbe, bimbi, ragazze e ragazzi delle nostre scuole per tutto quello che hanno fatto. Siete stati meravigliosi! grazie anche a tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita di questo evento e che ci sono state vicine. Un abbraccio a tutti”.

A parlare papà Andrea Senfet che, assieme alla sua famiglia e alla comunità di Roasio, ha raggiunto piazza Ceroni per ricordare il figlio di 17 anni, studente dell'Ipsia di Biella, tragicamente scomparso in un incidente stradale nel settembre 2023.

Così, in occasione della Giornata Internazionale della Felicità, si è tenuta una cerimonia con riflessioni profonde volte a sottolineare il valore dei piccoli gesti capaci di avere un grande impatto sulla vita di tutti. È poi seguita l’inaugurazione di un arredo urbano dedicato al giovane, composto da una panchina e una fioriera che la famiglia ha voluto donare alla comunità di Roasio. La mattinata si è poi conclusa con la lettura dei pensieri dei cittadini, in un clima di condivisione e riflessione collettiva sul valore di aiutarsi a vicenda e sul senso di comunità.

Ancora una volta, si rafforza il legame tra Roasio, Biella e il giovane ragazzo, molto apprezzato dai compagni di scuola e dai cittadini, recentemente ricordato con il conferimento postumo di un diploma da parte dell’istituto superiore che frequentava.