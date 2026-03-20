Giovedì 19 marzo, alle 16.30, la comunità di Biella si è riunita per un momento di spiritualità in occasione della tradizionale Novena e Festa di San Giuseppe di Riva. L'evento ha avuto il suo culmine con la celebrazione della Santa Messa Solenne presieduta dal vescovo Roberto Farinella. La funzione si è svolta nella suggestiva chiesetta del quartiere Riva, che custodisce il prezioso sacello del 1644.
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Biella in festa per la Festa di San Giuseppe di Riva FOTO
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