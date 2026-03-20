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COSTUME E SOCIETÀ | 20 marzo 2026, 15:30

Biella in festa per la Festa di San Giuseppe di Riva FOTO

Foto di Paolo Rosazza Pela

Foto di Paolo Rosazza Pela

Giovedì 19 marzo, alle 16.30, la comunità di Biella si è riunita per un momento di spiritualità in occasione della tradizionale Novena e Festa di San Giuseppe di Riva. L'evento ha avuto il suo culmine con la celebrazione della Santa Messa Solenne presieduta dal vescovo Roberto Farinella. La funzione si è svolta nella suggestiva chiesetta del quartiere Riva, che custodisce il prezioso sacello del 1644.

Redazione g. c.

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