Giornata Mondiale dell’Acqua, Cordar Biella a Roma per la Community per l’Italia

A partire dal 1992, il 22 marzo di ogni anno gli Stati che siedono all’interno dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sono invitati a promuovere l’acqua riconoscendone l’importanza e sensibilizzando l’opinione pubblica al rispetto, alla valorizzazione del bene e ad una consapevolezza nel suo utilizzo.

Cordar Biella, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, ha partecipato a Roma all’evento finale della VII edizione della Community Valore Acqua per l’Italia nel corso del quale è stata presentata la 7a Edizione del Libro Bianco Valore Acqua per l’Italia 2026.

Incontrare numerose realtà nazionali, dialogando con i maggiori gestori del Servizio Idrico Integrato italiani, consente di maturare consapevolezza e meglio conoscere i molteplici elementi che caratterizzano uno dei servizi più rilevanti e complessi, su cui è imprescindibile focalizzare l’attenzione globale.

Ancora una volta Cordar Biella desidera che il territorio rappresentato sia protagonista nell’ambito di un’opportunità di scambio e confronto importante, soprattutto nell’attuale fase di cambiamento in cui l’accorpamento di più gestori ha portato alla costituzione di un unico grande soggetto a servizio dei territori di Biellese, Casalese e Vercellese.

L’impegno del nuovo gestore, se da un lato rappresenta un importante passaggio di crescita ed evoluzione per tutti i territori coinvolti, dall’altro intende garantire continuità nella fornitura di un servizio efficiente, nel perseguire il miglioramento costante e la salvaguardia di una risorsa che costituisce uno dei principali cardini produttivi e paesaggistici locali.