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Valle Elvo | 21 marzo 2026, 08:10

Graglia, in biblioteca un pomeriggio dedicato ai papà

Graglia, in biblioteca un pomeriggio dedicato ai papà (foto di repertorio)

Graglia, in biblioteca un pomeriggio dedicato ai papà (foto di repertorio)

Un pomeriggio dedicato ai papà nei locali della Biblioteca Comunale di Graglia. È l’iniziativa in programma dalle 15 alle 17 di sabato 21 marzo: per l’occasione, saranno condivise letture dedicate assieme ad un laboratorio creativo pensato per realizzare un piccolo regalo per il proprio genitore. Un momento di condivisione tra storie e creatività per i bambini dai 4 agli 8 anni.

g. c.

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