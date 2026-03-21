Graglia, in biblioteca un pomeriggio dedicato ai papà

Un pomeriggio dedicato ai papà nei locali della Biblioteca Comunale di Graglia. È l’iniziativa in programma dalle 15 alle 17 di sabato 21 marzo: per l’occasione, saranno condivise letture dedicate assieme ad un laboratorio creativo pensato per realizzare un piccolo regalo per il proprio genitore. Un momento di condivisione tra storie e creatività per i bambini dai 4 agli 8 anni.