Presepe Gigante di Marchetto, arte in mostra a Mosso: territorio e tradizione

Sabato 28 marzo, alle ore 16, nel salone della Casa di Riposo di Mosso Borsetti Sella Facenda, si terranno la consegna dei premi e l’apertura della mostra del secondo concorso di pittura promosso dalla Pro Loco di Mosso sul tema “Presepe Gigante di Marchetto: pace, speranza”.

L’esposizione proseguirà anche domenica 29 marzo, con apertura al pubblico dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17.

Come spiegano gli organizzatori, non è stato facile individuare gli artisti da selezionare per la premiazione. Per questa seconda edizione, infatti, il tema è stato ampliato: non più soltanto il presepe come soggetto, ma anche il messaggio di pace e speranza che esso rappresenta, attraverso espressioni artistiche figurative, astratte e simboliche.

Le opere in concorso, realizzate con tecniche e stili molto diversi tra loro, testimoniano l’impegno dei partecipanti e l’interesse per l’arte presente sul territorio. Nel salone della Casa di Riposo saranno esposti i lavori dei circa trenta partecipanti.

La scelta di ospitare la mostra nella struttura è legata, come viene sottolineato nella presentazione dell’iniziativa, al rapporto affettivo e narrativo che unisce le radici del territorio al ricordo di un mondo passato, evocato dal Presepe Gigante di Marchetto e custodito anche attraverso testimonianze vive, capaci di creare legami tra generazioni.

L’appuntamento offrirà inoltre la possibilità di ammirare il bozzetto della “Madonna Assunta” realizzato da Ugo Nespolo e conservato nella Casa Parrocchiale.

Il salone della mostra, situato al primo piano lato giardino della Casa di Riposo, in piazza Italia a Mosso, è accessibile dalla scala esterna verso il teatro parrocchiale. Per le persone con difficoltà, la Pro Loco mette a disposizione il numero 3346142971 per predisporre l’accesso con l’ascensore interno.