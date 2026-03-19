Vittima di borseggio a Biella, il suo grazie ai Carabinieri con un vassoio di pasticcini

Ci sono ferite che non si rimarginano con una firma su un verbale, e ci sono furti che lasciano addosso un senso di vulnerabilità difficile da scrollare. Lo sa bene una signora biellese di 72 anni che, lo scorso 13 marzo, è stata vittima di un odioso borseggio all’interno di un supermercato cittadino. In quel portafoglio sparito non c’erano solo contanti e documenti, ma anche la serenità di chi si vede violare la propria quotidianità.

Nei giorni successivi, tra l’amarezza di un prelievo fraudolento già effettuato dai malviventi e la necessità di bloccare le carte, la donna ha varcato la soglia della Stazione Carabinieri di Biella per ben due volte: prima il 16 marzo per la denuncia principale, poi il 17 per un’integrazione, dopo aver scoperto un ulteriore acquisto illecito a suo nome. In quegli uffici, però, la signora non ha trovato solo dei pubblici ufficiali pronti a battere tasti su una tastiera. Ha trovato ascolto, pazienza e quella divisa che si fa scudo per chi si sente fragile. Un’attenzione umana che ha fatto breccia nel suo sconforto, tanto da spingerla a compiere un gesto che ha commosso l’intera caserma.

Nella mattinata di ieri, 18 marzo, la donna si è presentata nuovamente in Stazione, stavolta accompagnata dalla figlia. Non c’erano nuovi ammanchi da segnalare, né documenti da firmare. Tra le mani stringeva un vassoio di pasticcini, un dono semplice ma carico di un significato profondo. Ha voluto ringraziare personalmente i militari per come era stata accolta e rincuorata, trasformando un iter burocratico in un momento di autentica vicinanza. Quel vassoio, posato sulla scrivania tra codici e verbali, è diventato il simbolo di un riconoscimento estremo: la prova che, prima ancora delle indagini, è l’umanità del servizio a fare la differenza.

Per i Carabinieri di Biella, quel gesto ha avuto un sapore molto più dolce di qualsiasi pasticcino: il sapore della fiducia ritrovata di una cittadina.