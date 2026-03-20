L’acqua bene pubblico: BCV Acque celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua che ricorre domenica 22 marzo, B.C.V. Acque S.p.A. celebra un importante traguardo per il territorio: sono 141 i Comuni oggi serviti dall’azienda, a conferma del ruolo centrale nella gestione e nella tutela di una risorsa fondamentale come l’acqua.

La ricorrenza diventa così anche una festa per cittadini e amministratori locali, un momento per sottolineare il valore del servizio idrico pubblico e il lavoro svolto quotidianamente da tecnici, operatori e istituzioni per garantire acqua di qualità alle comunità.

BCV Acque ha voluto ringraziare tutte le persone che, nel corso degli anni, hanno contribuito a mantenere l’acqua un bene pubblico e accessibile, al servizio dei cittadini e del territorio. L’attività dell’azienda coinvolge diverse aree del Piemonte, tra cui Biella, Casale Monferrato, Vercelli e la Valsesia, territori in cui il servizio idrico rappresenta un elemento essenziale per la qualità della vita e lo sviluppo sostenibile.

Il messaggio lanciato in occasione della giornata è chiaro: l’acqua è vita e va protetta ogni giorno. Un invito rivolto a tutti, istituzioni, imprese e cittadini, a prendersi cura di questa risorsa preziosa attraverso comportamenti responsabili e politiche di tutela ambientale.