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Valle Elvo | 20 marzo 2026, 11:00

A Zubiena una serata dedicata ai sapori e ai piatti della Puglia

A Zubiena una serata dedicata ai sapori e ai piatti della Puglia (foto di repertorio)

A Zubiena una serata dedicata ai sapori e ai piatti della Puglia (foto di repertorio)

Una serata enogastronomica dedicata ai sapori e ai piatti tipici della Puglia. È l’iniziativa messa in campo dalla Pro Loco di Zubiena, in programma questa sera, 20 marzo, alle 20, nei locali dell’associazione. Sarà l’occasione per trascorrere qualche momento sereno in compagnia dei propri cari e amici.

g. c.

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