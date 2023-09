Gae Aulenti: primo giorno per la preside Marialuisa Martinelli, un minuto di silenzio per Matteo

Gae Aulenti: primo giorno per la preside Marialuisa Martinelli, un minuto di silenzio per Kevin

Primo giorno di scuola, oggi lunedì 11 settembre, come preside al Gae Aulenti per Marialuisa Martinelli, ex dirigente del comprensivo di Andorno, dove ora è stata nominata Stefania Nuccio. Nella sede di corso Pella, alle 11 si è anche osservato un minuto di silenzio per Matteo Senfet Leggi Tragico incidente a Roasio

"E' stato emozionante come primo giorno - commenta la preside - . Ho accolto i ragazzi di prima dell'aula magna in viale Macallè, e poi sono andata a salutare gli altri nelle loro classi, e gli allievi in corso Pella, dove alle 11 è anche stato osservato un minuto di silenzio per Matteo Senfet, una tragedia infinita. Sono poi andata a Cascina Vigna e nei prossimi giorni andrò a Cavaglià e a Mosso".