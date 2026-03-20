Biella, dalla comunità musulmana un gesto concreto di vicinanza e fratellanza

Come già avvenuto all'inizio del benedetto mese di Ramadan, l'Associazione Culturale Islamica As-Salam di Biella ha voluto rinnovare il proprio gesto di vicinanza e solidarietà anche in occasione dell'Eid al-Fitr. Grazie alla generosità di tutta la comunità musulmana biellese, sono state raccolte derrate alimentari destinate ai detenuti di fede islamica presso la Casa Circondariale di Biella, affinché potessero vivere questo momento di condivisione con dignità, sentendo la vicinanza della comunità.

L'associazione desidera esprimere la propria sincera gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa: la direzione della Casa Circondariale di Biella, il Tavolo Carcere, e tutti gli operatori che, con impegno e umanità, hanno collaborato per portare un gesto concreto di fratellanza.