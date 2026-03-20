Era presente anche il sindaco di Biella Marzio Olivero alla festa di fine Ramadan. La cerimonia si è svolta questa mattina, 20 marzo, al Forum. Per l’occasione, il primo cittadino ha portato i saluti dell’amministrazione comunale. La notizia è stata condivisa sui canali social ufficiali del Comune.
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Biella, il sindaco Olivero alla festa di fine Ramadan
La cerimonia si è svolta questa mattina, 20 marzo, al Forum.