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COSTUME E SOCIETÀ | 20 marzo 2026, 11:20

Biella, il sindaco Olivero alla festa di fine Ramadan

La cerimonia si è svolta questa mattina, 20 marzo, al Forum.

Biella, il sindaco Olivero alla festa di fine Ramadan (foto dalla pagina Facebook di Città di Biella)

Biella, il sindaco Olivero alla festa di fine Ramadan (foto dalla pagina Facebook di Città di Biella)

Era presente anche il sindaco di Biella Marzio Olivero alla festa di fine Ramadan. La cerimonia si è svolta questa mattina, 20 marzo, al Forum. Per l’occasione, il primo cittadino ha portato i saluti dell’amministrazione comunale. La notizia è stata condivisa sui canali social ufficiali del Comune.

g. c.

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