La 5B MAT ricorda Matteo Senfet: diploma alla memoria e un gesto d’amore da scuola e famiglia FOTO e VIDEO

“Il collegio dei docenti dell'Gae Aulenti indirizzo Ipsia di Biella ha deliberato di conferire alla memoria dello studente Matteo Senfet il diploma di Istituto Professionale indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica”. Queste le parole pronunciate ieri mercoledì 21 maggio dalla preside di Istituto Marialuisa Martinelli nella 5B MAT, nella classe in cui avrebbe dovuto trovarsi anche Matteo Senfet, il ragazzo di Roasio appena 17 enne, che ha perso la vita a settembre 2023 in un tragico incidente all’incrocio delle “quattro strade” sempre a Roasio. In quella classe i suoi compagni, con lui dalla prima superiore, hanno tenuto il suo banco, portato dalla classe dell'anno precedente dove sedeva lo stesso Matteo. E dove oggi ci sono disegni, scritti, immagini, e oggetti che hanno realizzato loro stessi in ricordo del compagno, come richiesto dai genitori Barbara e Andrea.

Barbara e Andrea anche dopo la scomparsa del figlio hanno infatti sempre mantenuto vivi i rapporti con la scuola e con i compagni di Matteo. E tra le iniziative che hanno deciso di mettere in campo per ricordare il figlio c'è stata proprio quella di chiedere ai suoi compagni di realizzare degli oggetti che lo ricordassero. E così è stato. Nessuno di loro si è tirato indietro. Tutti hanno partecipato, e tutti ieri sono stati “premiati” dalla mamma e dal papà di Matteo, alla presenza anche dei fratelli Lorenzo e Luca, nella loro classe con dei buoni che tanto adorano i ragazzi, ma non solo. A loro Barbara e Andrea hanno consegnato anche un quadro particolare che resterà alla scuola dal quale sono state ricavate e donate a ciascun compagno di Matteo una chiave meccanica con inciso il nome e la frase “Ricorda sempre che tu sei la persona più importante della tua vita, abbine cura”.

E' dunque così che il ricordo di Matteo continua a vivere, oltre che nei cuori di chi lo ha conosciuto, anche attraverso gli oggetti realizzati dai suoi compagni, attraverso il calcetto che la famiglia ha donato all'oratorio dove Matteo faceva l'animatore, nell'aiuola dove ha perso la vita curata con tanto affetto, e in tante altre iniziative che la mamma e il papà realizzeranno con tutto quell' amore che solo dei genitori sono in grado di dare.