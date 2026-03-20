Francesco Ferraris compie 100 anni: una vita tra impresa e famiglia

Ci sono persone che non amano parlare di sé. Sono uomini del fare.

Il Cavaliere del Lavoro Francesco Ferraris, che oggi, venerdì 20 marzo, festeggia cento anni di vita, è sempre stato così.

Un secolo segnato dal lavoro, dal desiderio di essere d’esempio e da un profondo senso della famiglia. Valori che hanno caratterizzato una generazione orgogliosa di essere italiana e determinata a dimostrare al mondo il proprio valore.

Chi lo conosce davvero sa che spesso basta il suo sguardo, fermo e diretto, per dire più di tante parole: è sempre stato un uomo duro ma giusto, esigente tanto con sé stesso quanto con gli altri.

“I primi passi nel mondo del Lavoro – ricorda Ferraris - avvennero al Lanificio Basilio Bona di Caselle Torinese, dove per le mie capacità tecniche e organizzative divenni capo del reparto di finissaggio. Nel 1953 approdai poi al Lanificio Rivetti, assumendo la direzione dello stesso reparto, una delle fasi più delicate della lavorazione tessile. La svolta arrivò nel 1964, quando il Lanificio Rivetti decise di dismettere il finissaggio.”

Ferraris trasforma un momento di incertezza e preoccupazione in un’opportunità e sceglie di mettersi in proprio, avviando a a Gaglianico il suo primo stabilimento dedicato alla nobilitazione di tessuti in fibra naturale di alta qualità: nasce così Finissaggio e Tintoria Ferraris.

Una decisione coraggiosa, presa anche pensando alla sua famiglia: accanto a lui c’è la moglie Magda e proprio in quegli anni la casa si riempie di vita con la nascita dei quattro figli: Franco e poi i tre gemelli Giuseppe, Stefano e Augusto.

Alla fine degli anni ’80 l’azienda si amplia con l’acquisizione della tintoria di Benna, specializzata nel trattamento di filati e tops, rafforzando la presenza nella filiera tessile.

Nasce in quegli anni una strategia fondata sulla sinergia tra competenze diverse della filiera, una visione che continuerà a guidare lo sviluppo dell’azienda anche nelle decadi successive e che prosegue ancora oggi con le nuove generazioni della famiglia.

Oggi quel percorso continua con un gruppo che conta quasi 250 collaboratori e lavora con clienti in tutto il mondo, portando avanti dal Biellese una strada iniziata oltre 60 anni fa.

E lo sguardo di Francesco Ferraris resta rivolto al futuro. Lo dimostrano gesti semplici e concreti, come la volontà di continuare a piantare alberi e vigneti: segni di fiducia nel tempo che verrà e nelle generazioni che seguiranno.

Il traguardo dei cento anni diventa così anche un momento per guardare a una vita fatta di impegno, dedizione e responsabilità: valori semplici, ma così forti da attraversare un secolo.