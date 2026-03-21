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CULTURA E SPETTACOLI | 21 marzo 2026, 08:40

Noi Cantando e Genzianella, due cori uniti per la 25esima Rassegna di San Giuseppe

Noi Cantando e Genzianella, due cori uniti per la 25esima Rassegna di San Giuseppe (foto di repertorio)

Noi Cantando e Genzianella, due cori uniti per la 25esima Rassegna di San Giuseppe (foto di repertorio)

Appuntamento da non perdere a Cossato. Questa sera, 21 marzo, alle 21, nella chiesetta di San Giuseppe, avrà luogo la 25esima Rassegna di San Giuseppe. Per l’occasione, si esibiranno il Coro Noi Cantando, diretto da Andrea Cracco, e il Coro Genzianella, condotto da Pietro Canova.

g. c.

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