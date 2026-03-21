Noi Cantando e Genzianella, due cori uniti per la 25esima Rassegna di San Giuseppe

Appuntamento da non perdere a Cossato. Questa sera, 21 marzo, alle 21, nella chiesetta di San Giuseppe, avrà luogo la 25esima Rassegna di San Giuseppe. Per l’occasione, si esibiranno il Coro Noi Cantando, diretto da Andrea Cracco, e il Coro Genzianella, condotto da Pietro Canova.
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