04 settembre 2025

In ricordo di Matteo Senfet, messa a Roasio e minuto di silenzio a Valdilana

Sono passati due anni dal tragico incidente in cui il giovane ha perso la vita

Domenica 7 settembre saranno due anni da quel tragico giorno in cui Matteo  Senfet, appena 17 enne, ha perso la vita in un tragico incidente all’incrocio delle “quattro strade” a Roasio, dove abitava con la sua famiglia. E proprio per ricordarlo, la mamma e il papà e i fratelli, invitano chi avrà piacere a partecipare alle 11 nella chiesa parrocchiale di Roasio di San Maurizio, a una messa in ricordo di Matteo.

Anche il mondo dello sport ricorda Matteo. Nel pomeriggio Valdilana Biogliese e Valdilana Next Gen osserveranno un minuto di silenzio in ricordo di Matteo. L'appuntamento è alle 16 campo sportivo O. Giletti a Valdilana. "Ci abbracciamo attorno alla sua famiglia", queste le parole delle due società. 

