Pallavolo, SPB in trasferta a Torino: si giocano punti cruciali

Fine settimana ricco di impegni per le formazioni arancioblu della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti, coinvolte nei campionati di Serie C e Serie D, oltre che nelle categorie giovanili.

Archiviata la sconfitta contro la capolista, la prima squadra si prepara ad affrontare una nuova trasferta, la seconda consecutiva, nel centro di Torino. La Ilario Ormezzano Sai SPB sarà infatti impegnata sul campo del “Parri” contro il Lasalliano Volley, con primo servizio fissato alle ore 18. Una sfida che riporta alla memoria il 27 maggio 2023 e la storica promozione in B nazionale.

Trasferta torinese anche per la M-AppHotel SPB, attesa alle ore 19 al centro sportivo “Lingotto” contro Arti Volley.

Domenica sarà invece il turno del Lanificio di Sordevolo SPB, impegnato a Santhià nella Final Four TST della categoria Under13: la semifinale contro Multimed Volley Vercelli è in programma alle ore 10.

A presentare il match di Serie C è il vice-allenatore Simone Nicolò: «La partita contro Val Chisone ci ha dato alcune indicazioni: abbiamo condotto il ritmo per lunghi tratti, ma l’agonismo avversario ha fatto la differenza nei momenti chiave. Onore a loro, sono una squadra completa. Siamo tornati in palestra per correggere ciò che non ha funzionato e sabato contro Lasalliano ci attenderà un’altra battaglia. Fanno della “garra” uno dei loro punti di forza e sono noti per non mollare mai: servirà quindi molta concretezza. La classifica è corta, soprattutto per le squadre alle nostre spalle, e la corsa ai playoff non consente distrazioni. Il nostro obiettivo resta quello di muovere la classifica, un punto alla volta».

Sulla stessa linea il centrale Andrea Maretti: «Ci attende una partita importante, contro una squadra che già all’andata era riuscita a metterci in difficoltà con parziali molto equilibrati. In settimana abbiamo analizzato e corretto quanto non ha funzionato nell’ultimo incontro contro Val Chisone. L’obiettivo è conquistare punti utili per difendere il secondo posto e mantenere il distacco dalla terza in classifica».

Il programma del weekend arancioblu

Serie C

Sabato 21 marzo, ore 18 – Centro sportivo “F. Parri” di Torino

Ascot Lasalliano Volley Torino – Ilario Ormezzano Sai SPB

Serie D

Sabato 21 marzo, ore 19 – Centro sportivo “Lingotto” di Torino

Arti Volley – M-AppHotel SPB

Under 18 UISP

Domenica 22 marzo, ore 11 – Palestra scuola media “Villaggio Lamarmora” di Biella

Aiazzone Costruzioni SPB – Volley San Paolo Blu

Under 13 – Final Four TST

Domenica 22 marzo, ore 10 – Palestra comunale di Santhià (VC)

Semifinale: Lanificio di Sordevolo SPB – Multimed Volley Vercelli

Domenica 22 marzo, ore 15 – eventuale finale 1°/2° posto.