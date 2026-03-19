IMU Pettinengo, Bosso replica: “250mila euro? Le verifiche di quegli anni non sono nemmeno iniziate"

Riceviamo e pubblichiamo:
“Siamo stati informati nel Consiglio comunale del 28 febbraio 2026 delle verifiche effettuate da questa Amministrazione sull’IMU per l’anno 2020, verifiche che l’Amministrazione precedente aveva già messo in programma prima del cambio di mandato.
Come consigliere, esprimo soddisfazione per il recupero di 45.000 euro relativi a un anno, il 2020, segnato dal Covid e necessariamente gestito in modo caotico sotto tutti i punti di vista, in un periodo in cui le priorità erano, purtroppo, ben altre.
Considerato che le verifiche sugli anni “normali”, dal 2021 al 2024, non sono ancora iniziate, ci chiediamo da dove il Sindaco abbia indicato la cifra di 250.000 euro.”
Gianfranco Bosso